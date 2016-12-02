ЕБРР планирует в 2017 году сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса в Украине

Один из ключевых кредиторов Украины и крупнейший кредитор частного сектора украинской экономики Европейский банк реконструкции и развития планирует в 2017 году продолжать инвестировать в украинскую экономику, при этом сделать акцент на развитии направления поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

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Об этом сообщил журналистам директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

"Я бы назвал два или три относительно новых для нас секторов, в которых мы будем работать более эффективно. Во-первых, это малые и средние предприятия в контексте нашего прямого финансирования, второй сектор - это информационные технологии", - сообщил Аджунер.

Директор ЕБРР в Украине не назвал предполагаемых объемов инвестиций банка в Украину в следующем году, отметив лишь, что они запланированы на уровне 2014-2015 годов.

"Если говорить по объемам инвестиций в Украину, то в 2014-2015 годах мы инвестировали приблизительно по 1 млрд в год, в этом году немного меньше. Но на следующий год у нас есть ряд проектов, которые находятся на стадии подготовки, поэтому мы надеемся, что мы сможем вернуться на предыдущий уровень, но в любом случае мы будем более эффективно работать в следующем году», - подчеркнул Аджунер.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября украинское правительство сообщило со ссылкой на итоги встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, что объем инвестиций в Украину Европейского банк реконструкции и развития в 2016 году составит 400 млн евро, а в следующем году эта сумма может быть увеличена.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране с 1993 года банк взял на себя обязательства по выделению около 12 млрд евро в рамках 369 проектов по всей стране.