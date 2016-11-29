Инвестиции ЕБРР в Украину в этом году составят 400 миллионов евро

Объем инвестиций в Украину Европейского банк реконструкции и развития в 2016 году составит 400 млн евро, а в следующем году эта сумма может быть увеличена.

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Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины со ссылкой на итоги встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

Согласно сообщению, президент ЕБРР отметил усилия правительства в проведении реформ в макроэкономической сфере, банковской системе, системах госзакупок и е-декларирования, а также продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, введение рыночной цены на газ, реформы корпоративного управления в НАК «Нафтогаз Украины», продолжение приватизации.

«Прогресс очевиден, - отметил Чакрабарти. - Украина является очень важным партнером для ЕБРР. Мы стараемся поддерживать как реформирование в Украине, так и инвестиции в Украине».

В свою очередь, премьер-министр Гройсман поблагодарил ЕБРР за практическую работу как администратора Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности.

«Европейский банк реконструкции и развития является финансовым партнером, исключительно важным инвестором для Украины, - отметил Гройсман. - Правительство настроено на углубление сотрудничества с ЕБРР. У нас есть ряд программ, которые мы ведем вместе. Думаем, что сегодняшняя встреча будет еще одним толчком к углублению такого сотрудничества».

Также в ходе встречи речь шла об объединении усилий по приватизации государственных предприятий в Украине, в частности, Одесского припортового завода, а также о взаимодействии в реформировании управления государственных предприятий.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране с 1993 года банк взял на себя обязательства по выделению около 12 млрд евро в рамках 369 проектов по всей стране.