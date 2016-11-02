Омелян рассказал, когда на украинский авиарынок зайдут европейские лоукосты

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы следующий год был годом захода лоукостов. Нас несколько сдерживает отсутствие соглашения об открытом небе с Европейским Союзом. Я надеюсь, что это не будет главным препятствием, по меньшей мере один аэропорт нас должен точно порадовать в Украине появлением европейского лоукоста очень известного. Я бы очень хотел, чтобы это был не один, а несколько из них", – сказал он.

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Омелян добавил: "Такие планы есть, мы сейчас ведем переговоры, но надо понимать, что от начала переговоров, которые стартовали в августе этого года, до физического выхода их на маршруты – это минимум год. Поэтому где-то вторая половина 2017 года".

Как сообщал УНИАН, по словам Омеляна, проведенные с европейскими бюджетными авиаперевозчиками переговоры показали, что они не готовы выходить на украинский рынок, пока Украина не подпишет соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом.