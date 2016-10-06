Рада распределила 100 млн евро польского кредита между госорганами на модернизацию пунктов пропуска на границе с Польшей

За принятие законопроекта №5074 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» относительно использования кредита Правительства Республики Польша на условиях связанной помощи» за основу и в целом проголосовали 298 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первый заместитель Министра финансов Оксана Маркарова сообщила, представляя законопроект, что данный законопроект направлен на распределение кредита от правительства Польши в размере 100 млн евро на оборудование переходов на границе между разными государственными органами, в то время как первоначально предполагалось все эти средства направить лишь государственному «Укравтодору».

«Эти деньги помогут нам существенно улучшить пограничные и таможенные переходы между Украиной и Польшей. В частности, мы предлагаем направить кредитные средства на «Укравтодор» – 68 млн евро, на Государственную фискальную службу, на таможню – 25 млн евро и на Государственную пограничную службу – 7 млн евро», - сказала Маркарова.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Украина и Польша заключили межправительственное соглашение о предоставлении Украине кредита на 100 млн евро.

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Польши в присутствии глав правительств подписали тогдашний министр финансов Украины Наталья Яресько и министр финансов Польши Матеуш Щурек.