Министр финансов: менять упрощенную систему налогообложения в ближайшее время не планируем

Министерство финансов Украины работает над изменениями в Налоговый кодекс, которые направлены на улучшение администрирования, и не касаются изменений в базе налогообложения, в частности упрощённой системы.

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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире канала 3S.TV.

«Мы отдельно разрабатываем изменения в Налоговый кодекс, направленные на улучшение администрирования в налогах. Там мы не касаемся налоговой базы, поэтому то, что говорят, что мы «атакуем» сейчас упрощенцев, это неправда», - сказал Данилюк.

При этом министр отметил, что с злоупотреблениями при упрощенной системе налогообложения должна работать Государственная фискальная служба, они должны в рамках своей компетенции такие злоупотребления пресекать.

Как сообщал УНИАН, проведение налоговой реформы является одним из приоритетов работы правительства и частью обязательств Украины перед ключевыми кредиторами, включая Международный валютный фонд.

Минфин в рамках подготовки реформы представил на обсуждение общественности свои предложения по изменениям Налогового кодекса, которые включают изменение налоговых ставок, а также передачу функций управления базами данных непосредственно в Минфин и сокращение функций Государственной фискальной службы как органа, курирующего работу налоговой и таможенной службы, преимущественно до сервисной составляющей.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал провести в Украине глубокую налоговую реформу и затем наложить мораторий на какие-либо изменения в налоговой системе и налоговом законодательстве сроком на 3-5 лет.