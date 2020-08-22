"ЗА БУДУЩЕЕ" требует у президента и правительства не допустить злоупотреблений на закупках медицинского оборудования

Нардеп отмечает, что в СМИ появилась информация, что при принятии решений по обустройству приемных отделений опорных больниц Минздрав почему-то отказался от закупки оборудования, непосредственно необходимого для оказания экстренной медицинской помощи.

Проверить факты вероятных злоупотреблений, которые могут происходить в рамках программы реформирования экстренной медицинской помощи, и предотвратить попытки нажиться на жизни и здоровье граждан.

С таким требованием к Президенту и Правительству обратился сопредседатель депутатской группы «Партия «ЗА БУДУЩЕЕ» Тарас Батенко.

Нардеп отмечает, что в СМИ появилась информация, что при принятии решений по обустройству приемных отделений опорных больниц Минздрав почему-то отказался от закупки оборудования, непосредственно необходимого для оказания экстренной медицинской помощи, а централизованно закупить только эндоскопические стойки, компьютерные томографы и ангиограммы.

Обращение к Президенту Украины

Обращение к Премьер-министру Украины

На то, чтобы ввести их в эксплуатацию, нужны будут дополнительные средства и квалифицированный персонал, а значит, это может и не произойти. Такие примеры приводит в своем блоге кандидат медицинских наук, хирург С. Калинчук.

"В то время, как районные, городские больницы, остро нуждаются в оборудовании, медицинских материалах, а также средствах на обеспечение достойной оплаты труда медработников, правительство, как следует из обнародованной информации, приняло решение, реализация которого может привести к неэффективно использованию бюджетных средств», - отмечает в обращении Тарас Батенко.

Политик добавляет, что выгоду от таких правительственных решений получат приближенные к чиновникам лица, которые заработают на оборудовании. А вот для самих медицинских учреждений последнее станет обузой и не сможет использоваться для эффективного спасения жизни пациентов.

В то время как для отделений экстренной медицинской помощи нужны аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, аппараты УЗИ и т. п, их, по логике Правительства, почему-то должны покупать сами опорные больницы.

«Таким образом, реализация чиновниками Министерства охраны здоровья Украины этого стратегического проекта может привести к фактическому разрушению всей системы экстренной медицинской помощи», - комментирует Тарас Батенко.

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Автор: УНИАН