Селфи выкладывают в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает.

В городе Славянск Донецкой области избиратели принимают участие в конкурсе, который был объявлен одной из местных общественных организаций. Они фотографируются на участках, чтобы принять участие в розыгрыше iPhone 12.

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Как сообщает «ОПОРА» по правилам, объявленным в соцсетях, жителям необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи возле урн.

В объявлении есть уточнение, что фото нужно делать без бюллетеня. Селфи выкладывают на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает, а в понедельник состоится розыгрыш, главный приз которого – iPhone 12.

По решению организаторов, в конкурсе принимают участие жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно категории молодежи.

Выборы 22 ноября

В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур местных выборов. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Первый тур местных выборов состоялся 25 октября. 15 ноября во многих населенных пунктах состоялись вторые туры выборов глав сельских, поселковых и городских советов. На участки пришли 24% избирателей.

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Автор: Дмитрий Захаров