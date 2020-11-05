По словам Максима Бородина, кандидаты ОПЗЖ платили по 10 тысяч долларов за места списках.

Лидер партии «Сила людей» в Мариуполе Максим Бородин заявил о попытках высшего руководства «Оппозиционной платформы – За жизнь» коррупционным путем договориться о решении своих бизнес-вопросов на будущих сессиях городского совета. По его информации, представители ОПЗЖ также тесно связаны с криминальными кругами Москвы.

«Еще не окончились выборы, а со мной неоднократно пытались связаться представители ОПЗЖ, начиная с самых верхов, для того, чтобы договориться. Мы не договариваемся, решения будем принимать только в интересах горожан. Хочу сразу пресечь эти попытки. За ОПЗЖ стоит часть криминальных авторитетов, которые после 2014 года «слямзили» из города и теперь из Москвы пытаются дергать за ниточки своих товарищей, которых они поставили в списки. Любая попытка надавить физически на какого-нибудь из нас, любая угроза…. Просто помните, что наша команда состоит из людей, которые с первых дней помогали нашим военным на блок постах. Любая попытка играть на стороне России, а не на стороне мариупольцев, использование государственного языка в качестве «красной тряпки», не заниматься решением вопросов – если вы будете играть в эту игру, то вами займутся СБУ», – отметил Бородин в своем видеообращении.

Он также подчеркнул, что кандидаты ОПЗЖ платили по 10 тысяч долларов за места списках в надежде решить ряд своих бизнес-интересов.

«Я слышал, что в некоторых партиях платили по 10 тысяч долларов и больше, чтобы попасть в список, якобы для решения бизнес-вопросов. Я вас разочарую городской совет за последние пять лет – это не место для «решалова». Здесь не решаются земельные вопросы и передача помещений исподтишка. Мы сделали все, чтобы это было полностью публично, прозрачно и любой мариуполец мог увидеть, как это происходит. Поэтому никаких откатов обратно не будет. Если кто-то из вас по глупости заплатил для прохождения в список – знайте, вы просто выкинули эти деньги на воздух. В городском совете вы будете работать бесплатно – на общественных началах», – подчеркнул Максим Бородин.

Напомним, ранее представители ОПЗЖ блокировали работу территориальной избирательной комиссии, не позволяя объявить официальные результаты выборов в Мариупольский городской совет.

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Автор: УНИАН