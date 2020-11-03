В сельских советах «слуги народа» получают 16,4% мандатов, в поселковых советах — 18,5% мест в городских советах «Слуга народа» получает 17% мандатов.

По данным параллельного подсчета голосов, партия "Слуга народа" в целом по стране получает больше всего мест депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов, по сравнению с другими политическими силами.

Об этом сообщает прессслужба партии.

В сельских советах «слуги народа» получают 16,4% мандатов, в поселковых советах — 18,5% мест в городских советах «Слуга народа» получает 17% мандатов.

Также "Слуга народа" по результатам обработки данных с почти 100% участков, получает больше всего мест среди национальных политических партий в районные и областные советы — 17% и 18% соответственно. Также представители президентской партии возглавят около 220 объединенных территориальных общин во всех областях Украины.

Председатель партии Александр Корниенко назвал результат партии успехом. Ведь "Слуга народа" - молодая политсила и раньше не была представлена на местном уровне. Теперь ее представители будут работать на всех уровнях власти.

"Можно констатировать, что 25 октября 2020 года в Украине в очередной раз победила демократия, свободное волеизъявление, честный подсчет голосов и готовность местных лидеров брать на себя ответственность за жизнь людей в своем регионе. И местные депутаты, и мэры, и главы ОТГ, избранные от "Слуги народа", будут делать все, чтобы оправдать доверие своих избирателей", — сказал Корниенко.

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Автор: УНИАН