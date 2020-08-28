Под стенами Уманского городского совета сделали коридор позора из многофункциональных кроватей для действующего городского головы Александра Цебрия.

Причиной акции стал отказ главы Умани принять новые кровати, матрасы и тумбы в Уманскую городскую больницу и Уманский роддом.

37 современных многофункциональных кроватей, которые позволяют врачам менять положение тела пациента, 31 матрас и 37 тумб должны получить медицинские учреждения благодаря сотрудничеству народного депутата Украины Антона Яценко, руководительницы его приемной в Умани, депутата горсовета и кандидата в мэры Умани Ирины Плетневой от партии “За будущее” и благотворительного фонда “Современное село и город”.

Хотя весной Уманская городская больница получила 29 многофункциональных кроватей и 31 матрас, а Уманский роддом — 32 многофункциональных кровати и 37 матрасов, сейчас принимать новую партию помощи отказались.

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Помощники Антона Яценко пообщались с главным врачом роддома Олегом Семендой. Главный врач заявил, что передача дорогостоящей гуманитарной помощи должна быть только с разрешения городских властей.

"Владельцем предприятия является Уманский городской совет и городской голова. Поэтому вся благотворительная помощь, особенно дорогостоящая, которая увеличит баланс и стоимость нашего предприятия, должна быть получена с разрешения городских властей и владельца", - прокомментировал главный врач роддома.

К председателю приемной Яценко Ирине Плетневой по приказу мэра Александра Цебрия вышла секретарша Уманского городского совета Людмила Кирилюк.

Чиновница цинично предложила местной депутатке отвезти кровати, которые стоят под мэрией, в Христиновку.

#ПОЗОРАУМАНСКИЙ городской совет проснулся, да не совсем! Только что к руководительнице моей приемной в Умани Ирине Плетневой по команде Цебрия вышла секретарь Уманского городского совета Людмила Кирилюк и (ВДУМАЙТЕСЬ!) предложила Ирине Григорьевне отвезти койки, которые мы выставляем под мэрию, потому что в больнице принимать их запретил мэр, - в Христиновку! Без комментариев.... Ждем уманчан возле городского совета!Максимальный репост! #коридорганьбидляцебрія #коридорганьби #умань #горсовет Опубликовано Яценко Антон Пятница, 28 августа 2020 г.

К возмущенным людям вышел и народный депутат Украины Антон Яценко, который обратился к мэру Умани Александру Цебрию с требованием дать разрешение на получение еще одной партии помощи больнице и роддому.

"Циничный и аморальный поступок мэра города Цебрия - ничто иное, как реализация его политических амбиций. Это уже не первая партия оборудования для медучреждений, которую мы передаем в Умань. Раньше и больница, и роддом уже получали кровати, матрасы и тумбы, а теперь появился какой-то запрет!”,- возмутился народный депутат, - "Посмотрите на эту старую изуродованную кровать! Ее взяли из Уманской городской больницы, на таких койках сейчас проходят реабилитацию послеоперационные пациенты и тяжелобольные люди! Как это назвать? - Цинизм чистой воды! Александр, вы в Бога верите? Зачем издеваетесь над больными людьми?".

Депутат Уманского горсовета и руководитель приемной Яценко Ирина Плетнева обратилась к людям и пообещала, что кровати и дальше будут стоять на площади:

"Мы официально обратились в медицинские учреждения, в которые собирались передать оборудование, и, к сожалению нам отказали. Где еще можно увидеть такое жестокое отношение к больным людям? Только в Уманской мэрии! Главный врач роддома, не скрывая, сказал о запрете принимать кровати, матрасы и тумбы от благотворительного фонда".

В стороне от проблемы не остался и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. В телефонном разговоре с Яценко он искренне удивился тому, что мэр запрещает принимать оборудование в больницы, и предложил забрать его в Черкасскую областную больницу, если уманской больнице и роддоме они не нужны.

#ГАНЬБАУМАНСЬКІЙМЕРІЇ На связи мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Поддерживает и говорит, что охотно примет кровати в Черкасскую... Опубликовано Яценко Антон Пятница, 28 августа 2020 г.

"Коридор позора для мэра Умани будет стоять, пока мэр Цебрий не даст разрешение передать кровати, матрасы и тумбы туда, где они давно должны были бы стоять - в медицинские учреждения! Время идет, а тяжелобольные пациенты до сих пор лежат на старых кроватях", - добавил народный депутат Украины Антон Яценко.

Отметим, что сейчас в полицию было подано заявление о совершении уголовного правонарушения Александром Цебрием по факту незаконных указаний врачам уманского роддома и уманской городской больницы не принимать гуманитарную помощь.

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Автор: УНИАН