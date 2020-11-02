На избирательном участке № 461318, что в городе Добромыль Львовской области, обнаружили сфальсифицированный итоговый протокол с волеизъявлением граждан, а именно – украдены голоса четырех политических сил в пользу правящей партии. «За майбутнє» добилась того, что сейчас здесь происходит пересчет голосов, чтобы определить и защитить реальные результаты волеизъявления.

Также по факту фальсификации итогового протокола Львовская ячейка политсилы «За майбутнє» направила обращение в правоохранительные органы и требует привлечь к ответственности всех причастных, независимо от фамилий и должностей.

«На участке в Добромиле провластная партия хотела отработать масштабную фальсификацию в пределах области. К их сожалению, этого не удалось сделать. Мы будем требовать проведения честного расследования, чтобы привлечь к ответственности виновных. Эта ситуация демонстрирует неуважение к верховенству права и законов нашего государства. Мы — политическая партия «За майбутнє», будем всячески пресекать подобные вещи», — подчеркнул народный депутат парламентской группы «Партия «За майбутнє» Тарас Батенко.

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Автор: УНИАН