В Минздраве рассказали, почему местные выборы в Украине могут перенести (видео)

Главный санврач напомнил об опыте Польши.

В Украине могут отсрочить проведение местных выборов.

Читайте такжеЦИК назначила на 25 октября первые выборы депутатов новых райсоветов По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, голосование перенесут в том случае, если половина страны будет в «красной зоне». Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Если 50% территории будет в «красной» зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», - сказал он.

Как пояснил Ляшко, в этом они ориентируются на опыт Польши, которая переносила выборы президента из-за пандемии.

Местные выборы в Украине

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

При этом в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся.

Выборы мэра Киева

По результатам одного из последних опросов, 36% опрошенных киевлян заявили, что поддержали бы кандидатуру Виталия Кличко на должность городского головы столицы, если бы выборы мэра проходили в ближайшее время. 41% - тех, кто будет участвовать в голосовании 25 октября.

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Автор: Катерина Шварц