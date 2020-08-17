В Минздраве рассказали, почему местные выборы в Украине могут перенести (видео)
11:55, 17 августа 2020Выборы-2020
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Главный санврач напомнил об опыте Польши.
Местные выборы в Украине могут перенести / фото УНИАН
В Украине могут отсрочить проведение местных выборов.
Читайте такжеЦИК назначила на 25 октября первые выборы депутатов новых райсоветов По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, голосование перенесут в том случае, если половина страны будет в «красной зоне». Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Если 50% территории будет в «красной» зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», - сказал он.
Как пояснил Ляшко, в этом они ориентируются на опыт Польши, которая переносила выборы президента из-за пандемии.
Местные выборы в Украине могут перенести, если половина государства будет в "красной зоне"
Местные выборы в Украине
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).
- При этом в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся.
Выборы мэра Киева
- По результатам одного из последних опросов, 36% опрошенных киевлян заявили, что поддержали бы кандидатуру Виталия Кличко на должность городского головы столицы, если бы выборы мэра проходили в ближайшее время. 41% - тех, кто будет участвовать в голосовании 25 октября.
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