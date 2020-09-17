Такие лица должны обратиться в территориальную избирательную комиссию и заявить, что хотят проголосовать дома.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, как будут голосовать на местных выборах граждане, у которых диагностирован COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга министр заявил, что участие в выборах - это конституционное право гражданина.

"Если у человека COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы накануне голосования, и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с болезнью", - сказал Степанов.

По его словам, в день голосования к такому человеку домой приедет избирательная комиссия, чтобы он смог проголосовать.

12 сентября в ЦИК рассказали предварительный алгоритм проведения местных выборов в условиях карантина. По словам представителя комиссии Сергея Постивого, ЦИК допускает пропуск в помещения граждан с симптомами простуды и повышенной температурой.

Для таких посетителей комиссия предлагала обустроить отдельную кабинку, которую каждые два часа должны были дезинфицировать. Кроме того, Постивый поделился и другими пунктами процедуры.

Местные выборы 2020: Что известно

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Авторы: Яна Ставская, Леся Лещенко