ЦИК будет рекомендовать не проводить внутри помещений никаких публичных мероприятий с участием самих кандидатов.

Центральная избирательная комиссия совместно с экспертами профильных министерств и военными медиками разработали алгоритм проведения местных выборов 25 октября.

Об этом на Донбасс Медиа Форум сообщил член ЦИК Сергей Постивый.

По его словам, ограничения на право голосования не будет даже для избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температуры 37,2.

"В рекомендациях для Минздрава мы предлагали, что в таких случаях целесообразно организовать работу в комиссии таким образом, чтобы отделить отдельно в этом же помещении кабину для голосования, где голосовали бы люди с такой симптоматикой. После чего все контактные зоны должны надлежащим образом протираться после каждого такого избирателя", – пояснил мужчина.

Также он добавил, что физическая дистанция, являющаяся карантинным требованием, не совпадала с положением о размещении наблюдателей. Поэтому сейчас решают вопрос о внесении изменений в это постановление.

Кроме того, ЦИК будет рекомендовать не проводить внутри помещений никаких публичных мероприятий с участием самих кандидатов, а "вынести" их на улицу.

Пропускать в помещения избирателей будут в контролируемом количестве.

"Это должно быть не более трех человек у одного стола для выдачи бюллетеней", – отметил он.

Самих избирателей будут пускать только при наличии защитных средств.

Правительство рассмотрит рекомендации ЦИК уже на следующей неделе, уточнил Постивый.

Есть ли угроза отмены выборов из-за карантина

«Есть два случая, два основания (для отмены выборов – УНИАН). Во-первых, это введение военного положения. Во-вторых – введение чрезвычайного положения», - пояснил член комиссии.

Он отметил, что наличие красной зоны, «по сути, не является основанием, чтобы признавать выборы такими, что их нельзя провести на соответствующей территории».

Однако теоретически это возможно.

«Поскольку теоретически можно ввести чрезвычайное положение. В то же время этот процесс не является простым. На сегодня мы не располагаем информацией о том, есть ли какие-то перспективы, что на какой-то территории в связи с карантином планируется отменить или перенести выборы», - ответил Постивий.

Местные выборы 2020: что известно

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Автор: Яна Ставская