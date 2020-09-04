Радикальная партия выдвинула Ляшко кандидатом в народные депутаты.

На съезде Радикальная партия выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты в 208-м округе (Черниговская область).

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"В Батурине Черниговской области состоялся XXVII съезд Радикальной партии, на котором приняли решение об участии РПЛ в местных выборах и выдвинули Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты по 208 округу", - сообщили в партии.

Почему Ляшко баллотируется в депутаты на 208-м округе

Ранее Ляшко заявил, что намерен принять участие в промежуточных выборах народного депутата в 208-м округе, где в Верховную Раду был избран погибший народный депутат от группы "Доверие" Валерий Давиденко.

Ляшко напомнил, что в 2012 году он уже выигрывал выборы в 208-м округе, после чего в этом округе одержал победу Давыденко.

"Мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ, выиграю выборы, потому что все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко - как село без церкви..." - сказал Ляшко.

47-летнего Давыденко обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы в его офисе в Киеве 23 мая этого года. Основная версия правоохранителей - самоубийство.

ЦИК в 208-м округе назначила довыборы народного депутата на 25 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Таня Поляковская