Некоторые мэры заявили, что в их городах не будут вводить карантин выходного дня.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал мэров накануне второго тура выборов относиться к гражданам «как к людям, а не как к электорату».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, комментируя решение мэров некоторых городов не вводить карантин выходного дня.

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«Отдельно хочу обратиться к некоторым мэрам, у которых впереди второй тур. У кого-то - завтра, у кого - через неделю. У меня к вам единственная просьба: начните относиться к своим избирателям как к людям, а не как к электорату», - сказал Степанов.

По словам министра, жизнь и здоровье любого гражданина гораздо важнее, чем любой предвыборный процесс и политика.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Ранее о том, что не намерены выполнять решение Кабмина о введение карантина выходного дня, заявили мэры Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска.

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Автор: Анна Бредихина