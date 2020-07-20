"Главу Николаевской ОГА подвели нервы": "Наш край" заявляет о давлении на партийцев

В "Нашем крае" убеждены, что обыск у главы Николаевской областной организации партии - политическое давление на оппонентов.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте.

В заявлении сообщается, что на Николаевщине сегодня налоговики, собранные из разных областей, устроили маски-шоу в помещениях, принадлежащих главе областной организации партии «Наш край», депутату облсовета Юрию Кормышкин.

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"Юрий Кормышкин длительное время находится в оппозиции к главе Николаевской ОГА Стадник. Судя по всему, нервы подвели руководителя области, что заставило его прибегнуть к обыскам. Это политическое давление на оппонентов в чистом виде. Власть полностью овладела методами политической борьбы своих предшественников: единичные случаи в начале переросли в систему. Правда, предшественникам это не помогло, а наоборот – приблизило их расставания с властью. То же будет и с действующей властью, если она будет продолжать в духе предшественников", – отмечают в "Нашем крае".

В партии напомнили, что это уже пятый раз проводятся обыски у Кормышкина за последние 5 лет.

"Не успела Верховная Рада официально назначить дату местных выборов на 25 октября, как представители власти на местах «отреагировали". Не имея других аргументов, власть в очередной раз прибегает к силовому давлению на политических оппонентов. За последние 5 лет это уже пятые обыски у Юрия Анатольевича. Их использовала предыдущая власть, надеясь таким образом заставить изменить позицию председателя Николаевской областной организации партии "Наш край". Ранее проведенные обыски закончились ничем", – отмечают в партии.

Партия обратилась к президенту и руководству ГНСУ.

"Наш край" требует прекратить политическое давление на представителей партии и ожидает реакции от Президента Владимира Зеленского по преследованию оппонентов власти и от руководства Государственной налоговой службы Украины по действиям ее сотрудников", – резюмируется в заявлении "Нашего края".

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