Члены ЦИК прибыли на скандальный избирательный округ в Донецкой области, чтоб забрать документы

Принято решение перенести избирательную документацию из проблемного округа при помощи авиации МВД.

Члены Центральной избирательной комиссии прибыли на избирательный округ №50 в Покровске Донецкой области, чтобы забрать необходимые документы.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, чтобы предупредить возможные провокации и противоправные действия, было принято решение перенести избирательную документацию из проблемного округа при помощи авиации МВД. Охранять документы будет полицейское спецподразделение.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа - это последний срок установления результатов выборов. Помощь МВД дает возможность вовремя и оперативно закрыть вопрос с подсчетом голосов.

Как сообщал УНИАН, окружная избирательная комиссия округа № 50 (Донецкая область) не исполнила решение суда о пересчете голосов избирателей на трех участках.

Из-за бездеятельности ОИК ее полномочия по установлению итогов голосования на внеочередных парламентских выборах в этом округе будет осуществлять ЦИК.