Скандал с ОИК в Донецкой области: ЦИК сама установит итоги голосования на округе №50

Членов ОИК округа № 50 обязали передать уполномоченным представителям ЦИК пакеты с избирательными документами УИК ряда избирательных участков по подсчету голосов на этих участках (бюллетени, контрольные талоны, списки избирателей и другие документы).

Из-за бездействия окружной избирательной комиссии ОИО № 50 ее полномочия по установлению итогов голосования на внеочередных парламентских выборах в этом округе будет осуществлять Центральная избирательная комиссия.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение комиссия приняла на вечернем заседании.

Так, вчера, 1 августа, ЦИК обязала ОИК округа № 50 на основании протоколов УИК, в том числе уточненных, и протоколов ОИК о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках № 140756, 141065, 140787, составленных во исполнение решений Донецкого окружного административного суда (от 26 и 27 июля), а также решений ЦИК (от 27 и 31 июля), не позднее 22.00 1 августа внести изменения в установление итогов голосования в округе № 50.

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ОИК должна была составить соответствующий протокол с пометкой "Уточненный" и транспортировать его и другую избирательную документацию в ЦИК не позднее 12.00 2 августа.

Однако сегодня окружная комиссия этих требований не выполнила.

Кроме того, в ЦИК отметили, что сегодня, 2 августа, Первый апелляционный административный суд утвердил примирение сторон в деле по иску кандидата в нардепы в этом округе Анатолия Черного к ОИК. Соответствующим постановлением суд установил срок для проведения повторного подсчета голосов на этих избирательных участках - немедленно с момента утверждения условий примирения сторон, а также признал недействительным решение Донецкого окружного административного суда от 29 июля и закрыл производство по делу по вышеуказанному заявлению Черного.

"Комиссия констатировала, что при таких условиях невыполнения указанной комиссией решения ЦИК, а также указанных судебных решений в определенный срок может фактически привести к неустановлению ею итогов голосования в ОИО № 50, а следовательно, сделает невозможным установление Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в этом округе", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Таким образом, ЦИК установила бездействие соответствующей ОИК.

В связи с этим в комиссии отметили, что в случае непоступления в ЦИК протокола ОИК об итогах голосования в округе в определенные законом сроки, Центризбирком осуществляет полномочия соответствующей ОИК по установлению итогов голосования в ОИО.

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При этом членов ОИК № 50 обязали передать уполномоченным представителям ЦИК пакеты с избирательными документами УИК избирательных участков №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 по подсчету голосов на этих участках (бюллетени, контрольные талоны, списки избирателей и другие документы).

Получить соответствующую документацию ЦИК уполномочил заместителя председателя комиссии Евгения Радченко, члена комиссии Леонтия Шипилова и определенных работников секретариата.

Кроме того, ЦИК обратилась в Нацполицию для обеспечения охраны во время приема, передачи и транспортировки от ОИК в ЦИК указанной документации.

В заседании комиссии объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, 2 августа из-за невыполнения ОИК округа № 50 решений суда открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу).