Турчинов назвал "рабами" украинцев, проголосовавших за "неправильные" партии

По мнению экс-секретаря СНБО, 20% украинцев отдали свои голоса за партии, которые "олицетворяют реванш и возвращение к России".

ЦИК продолжает подсчет голосов. Но уже понятно, какие политические силы проходят в парламент. По мнению экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, 20% украинцев отдали свои голоса за партии, которые "олицетворяют реванш и возвращение к России", и поэтому являются "рабами".

Об этом он написал в своем блоге.

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"Что поражает - это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение к России. Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года", - написал Александр Турчинов.

"К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества, сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда в нужде, битые и обреченные на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?", - пишет Турчинов.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 70,49% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине. Так, за «Слугу народа» проголосовали 42,68% избирателей (4 млн 252 тыс. 965 голосов), партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,04% (1 млн 300 тыс. 040 голосов), «Европейскую солидарность» - 8,41% (838 тыс. 569 голосов), Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 8,03% (800 тыс. 672 голосов), «Голос» - 6,17% (614 тыс. 811 голосов).