Будут неожиданности: ОПОРА обнародует результаты параллельного подсчета голосов по пропорциональной составляющей

Председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская считает, что явка избирателей на парламентских выборах является «достаточно высокой для этого летнего периода».

Ориентировочно в 14:00 в гражданской сети ОПОРА обнародуют результаты параллельного подсчета голосов по пропорциональной составляющей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская на брифинге в Киеве.

Она отметила, что в некоторых регионах подсчет голосов еще продолжается либо протоколы возвращаются на уточнение, что «очень важно, потому что есть отдельные политические силы, которые очень близко к проходному барьеру в ту или иную сторону».

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«Поэтому, чтобы не вводить в заблуждение никого... мы обнародуем эти данные чуть позже», - добавила Айвазовская.

Она отметила, что будут неожиданности, при этом не уточнила, о чем идет речь.

Айвазовская также считает, что явка избирателей на парламентских выборах является «достаточно высокой для этого летнего периода». При этом она отметила, что по сравнению с предыдущими выборами в ВР, она меньше «буквально на 3-4%».

Айвазовская подчеркнула, что после 2012 года «это не какое-то значительное отклонение, поэтому можно сказать, что участие граждан в политических процессах является на достаточно высоком уровне, несмотря на период затишья».