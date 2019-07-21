По данным из 107 округов, явка на досрочных выборах составила 49,28% - ЦИК

Самая высокая активность избирателей зафиксирована в Полтавской, Львовской, Тернопольской и Черниговской областях.

По данным из 107 избирательных округов, по состоянию на 20.00 явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,28%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 20.00 данные прислали 107 территориальных избирательных округов из 199.

В целом по Украине активность избирателей составляет 49,28%.

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Так, в Винницкой области (11-18 избирательные округа) явка составила 49,46%, в Волынской области (19-23) - 53,53%, в Днепропетровской области (24-40) - 50,29%, в Донецкой области (45-52 и 57-60) - 45,34%, в Житомирской области (62-67) - 51,28%, в Закарпатской области (68-73) - 37,59%, в Запорожской области (74-82 ) - 49,70%, в Ивано-Франковской области (83-89) - 46,66%, в Киевской области (90-98) - 49,86%, в Кировоградской области (99-103) - 49,12% , в Луганской области (105-107 и 112-114) - 49,42%, во Львовской области (115-126) - 54,02%, в Николаевской области (127-132) - 47,32%, в Одесской области (133-143) - 46,95%, в Полтавской области (144-151) - 54,66 %, в Ривненской области (152-156) - 48,94%, в Сумской области (157-162) - 51,62%, в Тернопольской области (163-167) - 54,39%, в Харьковской области (168-181) - 50,76%, в Херсонской области (182-186) - 43,94%, в Хмельницкой области (187-193) - 52,46%, в Черкасской области (194-200) - 51,24%, в Черновицкой области (201-204) - 42,06%, в Черниговской области (205-210) - 53,91%, в Киеве (211-223 округа) - 49,43%.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Украины ожидает, что около 45-50% избирателей проголосуют на внеочередных парламентских выборах сегодня.