На Киевщине в округах 94 и 96 побеждают кандидаты от «Слуги народа» Дубинский и Василевская-Смаглюк

Они набирают 40% и 42,3% голосов соответственно.

На внеочередных парламентских выборах в округах №№ 94 и 96 в Киевской области побеждают кандидаты от партии «Слуга народа» Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк.

По данным экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1 + 1", за Дубинского проголосовали 40% избирателей, за самовыдвиженца Игоря Кононенко - 9%, за кандидата от ВО «Батькивщина» Ларису Ильенко - 9,4%, за самовыдвиженца Сергея Дронова - 7,7%.

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За Василевскую-Смаглюк проголосовали 42,3% избирателей, за кандидата от ВО «Батькивщина» Романа Буковского - 11,2%, за кандидата от «Европейской солидарности» Людмилу Войналович - 10%, за самовыдвиженца Ярослава Москаленко - 9,7%.

Опросы избирателей проводились на 300 избирательных участках (по 20 в каждом округе) в Киеве и области. Метод: личное интервью на выходе с избирательных участков (экзит-пол).

Теоретическая статистическая погрешность выборки для каждого округа - не более 3,1%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзит-полов, учитывающего и систематические погрешности (например, не охват специальных участков), Кантар TNS и Info Sapiens предполагают, что погрешность не превысит 5% для каждого округа.