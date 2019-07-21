Выборы в Раду: в Украине утром не открылись восемь избирательных участков (видео)

Еще 16 участков по всей Украине начали работу с опозданием.

По состоянию на 9 часов утра 21 июля в Украине не открылись восемь избирательных участков.

Об этом на брифинге сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

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"На 9 часов не начали работу 8 участков на территории Украины", - отметил он.

В частности, в Черниговской области не открылись 4 участка, 2 из которых не передали или передают документы в связи с изменением состава комиссии.

"2 участки не открылись из-за спора среди членов комиссии. То есть это политические, а не полицейские вопросы", - указал глава НПУ.

Кроме того, в Донецкой области на одном из участков был переизбран председатель и идет подсчет бюллетеней. В Николаевской области не успели напечатать бюллетени, а в Житомирской области запаздывает председатель комиссии.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что еще 16 участков по Украине начали работу с опозданием.

Напомним, сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в восемь утра и будут работать до 20 часов вечера.