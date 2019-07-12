Специально под избирательную кампанию в Одесской юракадемии изменили график обучения студентов - ОПОРА

Гражданская сеть ОПОРА призывает студентов Одесской юридической академии не бояться сообщать о том, что их заставляют работать на избирательную кампанию Кивалова, и обещает им юридическую поддержку.

Специально под избирательную кампанию в Одесской юридической академии изменили график обучения студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в МВД относительно избирательной кампании сообщила координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Проблемы на этом округе (в Одессе, где баллотируется народный депутат Сергей Кивалов - УНИАН) мы наблюдаем с самого начала кампании. Когда были объявлены внеочередные выборы, в юридической академии был изменен учебный план для того, чтобы студенты оставались на местах до 26 июля. Очевидно, что это имеет признаки злоупотребления админресурсом. Был добавлен отдельный трудовой семестр, который начался сразу после сдачи экзаменов на летней сессии. К сожалению, злоупотребление должностными лицами вузов или лицами, которые неформально руководят вузами, является неодиночным фактом, и такая ситуация повторяется от выборов до выборов", - сказала она.

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Вместе с тем она отметила, что студенты должны сопротивляться и не бояться выступать заявителями и свидетелями относительно незаконных действий руководства вузов.

"Если есть студенты, которые готовы обратиться в ОПОРУ и выступить свидетелями, мы готовы предоставить им юридическое сопровождение", - подчеркнула она.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Иван Стойко отметил, что реакция правоохранителей на эту ситуацию уже есть.

"Конечно, реакция будет, и она уже есть. На месте будут рассматривать этот вопрос", - сказал Стойко.

Как сообщал УНИАН, 11 июля активисты пикетировали Министерство образования и науки с требованием к министру вмешаться в ситуацию в Одесской юридической академии и Одесском гуманитарном лицее, где студентов и преподавателей под страхом увольнения или отчисления заставляют принять участие в агитационной кампании Сергея Кивалова, который является почетным президентом юридической академии. В частности, назывались случаи, когда студентов без их согласия записывали членами участковых комиссий от Кивалова.