Студентов и преподавателей Одесской юракадемии заставляют участвовать в избирательной кампании Кивалова - активисты

Около 100 активистов партии «Национальный корпус» и организации «Национальные дружины» из Киева и Одессы пикетировали Министерство образования и науки с требованием к министру Лилии Гриневич вмешаться в ситуацию, при которой студентов и преподавателей Одесской юридической академии заставляют участвовать в агитационной кампании президента вуза Сергея Кивалова.

Студентов и преподавателей национального университета «Одесская юридическая академия» заставляют участвовать в избирательной кампании президента вуза Сергея Кивалова, который баллотируется в народные депутаты в округе №135.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 активистов партии «Национальный корпус» и организации «Национальные дружины» из Киева и Одессы пикетировали Министерство образования и науки с требованием к министру Лилии Гриневич вмешаться в ситуацию, при которой студентов и преподавателей Одесской юридической академии заставляют участвовать в агитационной кампании Кивалова.

Участники акции «Рабы Кивалова» заявили, что на сегодняшний день преподавателей и студентов Юракадемии, а также Одесского гуманитарного лицея, которые контролирует Кивалов, под страхом увольнения или отчисления заставляют фактически участвовать в избирательной кампании Кивалова.

На странице акции в Facebook отмечается, что Кивалов, баллотируясь по 135 мажоритарному округу, «активно использует студентов и преподавателей как административный ресурс во время своей избирательной кампании».

«Работников вуза освобождают от должностей, а молодежь отчисляют, если те не проголосуют за Кивалова. Недавно он перенес сессию на месяц вперед – в точности во время выборов, чтобы студенты отдали за него свой голос. Также Кивалов начал активно регистрировать иногородних студентов в своих общежитиях, которые территориально находятся именно в районе 135 округа», - заявили организаторы акции.

Также, по данным «Нацкорпуса», студентов заставляют участвовать в акциях в поддержку Кивалова.

Следует отметить, что к митингующим вышел сотрудник министерства, который не дал ответа на вопрос, вмешается ли МОН в ситуацию, но посоветовал участникам акции обращаться в суд и правоохранительные органы.

На митинге также выступила доцент кафедры уголовного права юракадемии Евгения Вечерова, которая заявила, что руководство вуза оказывает на нее давление, поскольку в 2018 году в ходе выборов ректора трудовым коллективом она не поддерживала нынешнего ректора Виктора Загородного.

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Также она сообщила, что почти два месяца тому назад обратилась в Минобразования с письмом, в котором сообщила о давлении и фальсификации документов, однако до сих пор не получила никакого ответа.

В комментарии журналистам Вечерова отметила, что фактически трудовой коллектив и студенты Одесской юридической академии запуганы и должны выполнять указания руководства вуза.

Также она заявила, что на территории академии вопреки законодательству действует избирательный штаб кандидата Кивалова.

«Еще 6 мая я обратилась в министерство с комплексной жалобой на имя министра, где я поднимаю ряд вопросов и прошу принять меры в отношении руководства. Однако на сегодняшний день ответа не получила», - сказала преподаватель.