Микитась напал на председателя ОТГ с кулаками и угрозами и разбил его телефон

В селе Любече Репкинского района Черниговской области произошла стычка между скандальным киевским застройщиком, народным депутатом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком. Об этом сообщает «UA: Чернигов».

«На видео вы видите словесную перепалку между Максимом Микитасем и председателем ОТГ в помещении поселкового совета. Слышно, что Максим Микитась ругается на Сергея Пинчука и угрожает ему тюрьмой. В ответ глава ОТГ звонит в полицию. Затем между ними начинается потасовка, Максим Микитась отбирает у Сергея Пинчука мобильный телефон и бросает его в стену», – сообщает черниговское медиа.

Как сказал в комментарии «UA: Чернигов» сам Сергей Пинчук, после инцидента с Максимом Микитасем он вызвал скорую.

По словам пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Юлии Ковтун, в полицию поступил вызов о данном конфликте. Полиция приехала на вызов и установила свидетелей происшествия. Сейчас в полиции ждут следователей Государственного бюро расследований.

«Мы пытаемся получить комментарий представителей Максима Микитася. Его пресс-секретарь Елена Терехова сказала, что ничего об этом не знает», – рассказали в «UA: Чернигов».