Выборы-2019: СМИ назвали фаворитов в округах Луганской области

Одним из однозначных фаворитов парламентской гонки на Луганщине эксперты называют Сергея Шахова.

Об этом говорится в материале информационного сайта «Трибун».

Как пишет издание, в областном центре - Северодонецке (106 округ) - с большим отрывом лидирует представитель Команды Шахова Юрий Фурман. В Лисичанске (округ №107) большие шансы у адвоката Александра Сухова, которого активно поддерживает действующий нардеп Сергей Шахов. Что касается округа №112 (город Рубежное и часть Попаснянского района), - здесь, вероятно, победу получит кандидат юридических наук, известный адвокат Сергей Вельможный.

В округе № 113 зарегистрировалось аж два Зеленских, но вряд ли они составят конкуренцию выдвиженцу от "Оппозиционной платформы - За жизнь", доктору юридических наук, профессору из Харькова Александру Лукашеву.

В 114 округе без вариантов победит Серей Шахов. CМИ пишет, что его рейтинги выше, чем у его основного конкурента - Валерия Мошенского, ведь Шахов ведет кампанию уже на протяжении трех лет.

"По 114 округу все то же самое, что и по Северодонецку. Видимо, потенциальные кандидаты увидели, что нет смысла бороться с Сергеем Шаховым и решили не выдвигаться там. Основная кандидатура и самый явный фаворит - это Сергей Шахов, который на протяжении последних трех лет постоянно работал на округе и имеет в каждом районе свои приемные. Шахов достаточно узнаваем, умеет говорить с людьми и удивлять их", - говорится в статье.