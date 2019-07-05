Политические силы Украины: партия «Патриот»

Политика – то, что непосредственно влияет на жизнь каждого гражданина страны, хоть обычно люди и стараются обходить эту тему стороной. Однако, сделать это сейчас не получится: приближаются парламентские выборы, и уже 21 июля украинцам придется вновь сделать свой выбор. Правда, в отличие от весенней гонки, на сей раз выбирать будут не одного человека, а целую политическую силу, а также людей, идущих по мажоритарному списку.

Чтобы правильно сделать выбор, нужно внимательно ознакомиться с каждым претендентом и каждой политической партией, идущими на выборы в этом году. И у многих избирателей сильный интерес вызывает политическая партия «Патриот».

Какие факты стоит знать о данной политической силе?

«Патриот» - партия, которую по праву можно считать наиболее патриотичной политической силой на современной политической арене Украины. Многие партии имеют скрытые мотивы, тогда как «Патриот» ставит своей целью работать на благо государства и его граждан.

Программа партии это доказывает: она составлялась на основе основных потребностей государства и каждого отдельно взятого жителя страны. Это позволило поставить цели политической силы максимально четко, что в дальнейшем станет значимым преимуществом: часто внутри партий начинаются расколы именно из-за расхождения во мнениях.

С партией «Патриот» этого не случится. Ее представители и те, кто входит в ее списки – эксперты в разных областях. Все вместе они представляют собой надежную и уверенную в своих решениях команду. Под чутким руководством Голомша Николая Ярославовича, который является главой партии «Патриот», они смогут быстрыми темпами добиться успехов в достижении поставленных перед собой целей. Учитывая неустойчивое положение страны, решительные действия сейчас крайне важны.

Важным фактом является то, что хоть партия и настроена на движение страны в европейском направлении, для всех ее членов крайне важно дать Украине сохранить свою национальную идентичность. В программе политической силы прописан пункт о том, что партия «Патриот» ставит себе целью достичь компромисса между европейскими ценностями и многовековыми украинскими традициями.

Политическая партия «Патриот» - выбор, который позволит Украине выйти на новый этап своего развития. Руководствуясь четкими принципами, она сможет добиться реформ, которые улучшат качество жизни и позволят стране отстоять свой суверенитет и независимость.