Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине

Это решение принято в связи с отзывом украинским парламентом приглашение для ПАСЕ по наблюдению за досрочными выборами в Верховную Раду.

Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы досрочно прекратила свою работу в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте Ассамблеи, делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2-3 июля для оценки предвыборной ситуации перед внеочередными парламентскими выборами в Украине, которые состоятся 21 июля.

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В Ассамблее напомнили, что в письме от 2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий проинформировал президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами.

"Как следствие этого решения предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что до принятия этого решения делегация ПАСЕ провела встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за выборами в Украине, а также дипломатами.

Остальные встречи были отменены.

В состав делегаций вошли четверо представителей во главе с исполняющим обязанности делегации Мартом ван де Веном из Нидерландов. Еще среди членов делегации были представители Польши, Сан-Марино и Азербайджана.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, действовавший в ПАСЕ до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. “За” соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, “против” - 62, 15 “воздержались”.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации РФ в Ассамблею.

2 июля Парубий подписал письмо к Мори-Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в Украине.

Сегодня, 3 июля, Мори-Паскье подчеркнула, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.