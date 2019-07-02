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В ЦИК сообщили о начале печати бюллетеней для голосования на выборах

15:12, 02 июля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил на заседании комиссии при принятии решений во исполнение постановлений Верховного суда о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также включенных в избирательный список "Партии Шария" видеоблогера Анатолия Шария и Евгения Евтухова.

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"Только что мы приняли постановления, которые открывают нам путь для того, чтобы передать макеты избирательных бюллетеней в полиграфкомбинат "Украина". Сегодня, буквально в течение часа, бюллетени будут запущены в печать. И если вы увидите жалобу или заявление любой политической силы.., знайте, что именно эта политическая сила готовится сорвать выборы народных депутатов Украины", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Радченко заявлял, что ожидаемая стоимость изготовления избирательных бюллетеней составляет 281 млн 845 тыс. 240 грн.

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Теги: #ЦИК#бюлетени#выборы в Раду