В ЦИК сообщили о начале печати бюллетеней для голосования на выборах

Сегодня Центризбирком принял решения, позволяющие начать печать избирательных бюллетеней.

В течение часа на полиграфкомбинате "Украина" начнут печатать бюллетени для голосования на внеочередных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил на заседании комиссии при принятии решений во исполнение постановлений Верховного суда о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также включенных в избирательный список "Партии Шария" видеоблогера Анатолия Шария и Евгения Евтухова.

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"Только что мы приняли постановления, которые открывают нам путь для того, чтобы передать макеты избирательных бюллетеней в полиграфкомбинат "Украина". Сегодня, буквально в течение часа, бюллетени будут запущены в печать. И если вы увидите жалобу или заявление любой политической силы.., знайте, что именно эта политическая сила готовится сорвать выборы народных депутатов Украины", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Радченко заявлял, что ожидаемая стоимость изготовления избирательных бюллетеней составляет 281 млн 845 тыс. 240 грн.