В ЦИК настаивают на законности отказов в регистрации КПУ и "Руха новых сил" на выборы

Глава Центризбиркома выразила готовность доказывать свою позицию в судебном порядке.

В Центральной избирательной комиссии заявили о законности отказов в регистрации Коммунистической партии Украины и партии Михеила Саакашвили "Рух новых сил".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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"На сегодня мы имеем 32 исковых заявления в судах, из них в исках отказано уже в 4 случаях и решения вступили в законную силу, удовлетворено одно заявление, на рассмотрении сейчас находятся 27 заявлений. Относительно решений суда из тех заявлений, которые рассматриваются именно сегодня, то уже удовлетворены три исковых заявления, отказано в иске в восьми случаях и решения еще не вступили в законную силу, из них назначена одна апелляция. Кроме того, назначены к рассмотрению на 26 и 27 июня 16 заявлений", - сообщила глава ЦИК.

По ее словам, из вышеуказанных исковых заявлений два касаются партий - это КПУ и "Рух новых сил".

"В обоих случаях ЦИК считает свою позицию, которая отражена в соответствующем постановлении, абсолютно законной и будет пытаться доказать это в судебных процессах... Комиссия, основываясь исключительно на Конституции и законах Украины, принимает решения и будет их отстаивать", - подчеркнула Слипачук.

Глава ЦИК напомнила, что 25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации списка партии "Рух новых сил" и обязал комиссию повторно рассмотреть документы о регистрации списка политсилы.

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"После изучения решения суда, которое, по нашему мнению, не соответствует положениям закона о политических партиях, согласно которым ЦИК осуществляет определенные меры контроля за партиями во время избирательного процесса, и закону о народных депутатах, принято решение подавать кассационную жалобу. Мы ее подадим, и уже Верховный суд поставит точку в этом споре... Если будет решение Верховного суда по пересмотру документов, то мы будем их пересматривать...", - отметила Слипачук.

В ЦИК также подчеркнули, что суд не имеет права обязать Центризбирком зарегистрировать определенных лиц кандидатами, он может обязать комиссию пересмотреть вопрос о регистрации партии или кандидата.

Кроме того, в ЦИК заявили о возможности проведения пережеребьевки (жеребьевка относительно включения кандидатов в избирательные бюллетени должна состояться сегодня), но подчеркнули, что это возможно лишь в случае, если суд отменит постановление ЦИК и обяжет комиссию повторно рассмотреть представление относительно регистрации лица или партии кандидатом, а ЦИК примет решение зарегистрировать соответствующую партию или кандидата.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка партии "Рух новых сил" на досрочных выборах в Верховную Раду.