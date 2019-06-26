Суд отменил решение ЦИК об отказе партии Саакашвили в регистрации на выборах

Члены партии Саакашвили пришли к зданию ЦИК с требованием выполнить решение суда и повторно рассмотреть документы о регистрации списка политсилы, однако в здание их не пустили.

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Соответствующее решение было принято судом поздно вечером 25 июня, сообщается на странице Саакашвили в Facebook.

"Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!", - написал политик.

Как передает корреспондент УНИАН, члены партии "Рух новых сил" и ее сторонники около 23 часов вечера 25 июня пришли к зданию ЦИК с требованием выполнить решение суда и повторно рассмотреть документы о регистрации списка политсилы.

В частности, к зданию ЦИК пришли несколько десятков сторонников партии и ее членов, которые пытались попасть внутрь, но двери Центризбиркома уже закрыты.

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Охрана отмечает, что пока никого в середине уже нет, хотя только за получаса до этого члены ЦИК зарегистрировали последних кандидатов в народные депутаты.

Как отметила представительница партии Елена Терещенко, они прибыли в ЦИК сразу после того, как суд огласил свое решение.

По ее словам, члены партии хотят отдать Центризбиркому определение суда для того, чтобы комиссия сегодня успела их зарегистрировать, ведь сегодня последний день, когда комиссия завершает регистрацию кандидатов.

Терещенко отметила, что на место были вызваны правоохранители, поскольку, согласно законодательству, регистрация кандидатов заканчивается 25 июня включительно, то есть у ЦИК было еще чуть менее часа для принятия решения о регистрации, а представителей партии должны были впустить в здание.

Как отмечает корреспондент УНИАН, к зданию ЦИК приехал экипаж патрульной полиции для взятия показаний. Также на месте ждут следственно-оперативную группу.

Адвокат из команды "Рух новых сил" Павел Богомазов заявил, что представитель ЦИК после оглашения решения суда получил его копию под расписку. Сейчас, по его словам, полиция фиксирует то, что представителей партии не допустили в ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михеила Саакашвили "Рух новых сил". В ЦИК объяснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая, поэтому рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии "РНС" вопросов, связанных с участием партии в выборах, не могли быть осуществлены.