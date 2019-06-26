Появился свежий рейтинг политсил: "Голос" вырывается на третье место и оставляет позади "ЕС" и "Батькивщину"

Опрос проводился 20-24 июня.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

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По данным последнего исследования "Социологической группы Рейтинг", проведенного 20-24 июня, также пока преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа – За життя» (12,1%), партия «Голос» (8,4%), «Европейская Солидарность» (7,2%) и «Батькивщина» (7,0%).

Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,4%, Радикальную партию – 2,5%. Рейтинг других политических сил – меньше 2%.

Справка. Опрос проводился в формате формализованного интервью (face-to-face) среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.