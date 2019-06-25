Более 78% украинцев готовы избирать новую Раду - опрос

В то же время 15,7% респондентов не планируют участвовать в голосовании на парламентских выборах.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в это воскресенье, участие в голосовании приняли бы более 78% украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют презентованные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного 13-19 июня центром “Социальный мониторинг” и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко.

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По словам главы правления института им. Яременко Ольги Балакиревой, на вопрос "Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в это воскресенье, вы бы участвовали в голосовании?" положительно ответили 78,5% населения (скорее да - 36%, точно да - 42,4%), не будут участвовать в голосовании 15,6% (точно нет - 9,2%, скорее нет - 6,4%). Еще 5,9% респондентов отметили, что им трудно ответить на данный вопрос.

По оценкам социологов, прогнозируемый уровень участия населения в голосовании на выборах в Верховную Раду - 50-60% (средняя оценка - 55%).

***Опрос с 13 по 19 июня проводили центр “Социальный мониторинг” и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Всего в исследовании приняли участие 3013 респондентов. Стандартная погрешность - 1,8%.