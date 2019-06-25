Партия «Слуга народа» представила кандидатов в народные депутаты во всех одномандатных округах Киева

На пресс-конференции в УНИАН кандидатов представил Александр Ткаченко, баллотирующийся в ВР в первой десятке списка партии.

Партия "Слуга народа" представила кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах во всех одномандатных округах в Киеве.

На пресс-конференции в УНИАН кандидатов представил Александр Ткаченко, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа"(№ 9 в избирательном списке).

В округе № 211 от партии будет баллотироваться Александр Юрченко, общественный активист; в округе № 212 – Максим Перебейнос, заведующий отделения анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог; в округе № 213 – Артем Дубнов, врач-стоматолог-хирург в ООО "Клиника Дубновой "СтоматологиЯ", президент всеукраинской общественной организации "Ассоциация имплантологов Украины".

Читайте также"Слуга народа" пожаловалась в МВД на кандидатов-клонов, использующих бренд партии

В округе № 214 при поддержке партии будет баллотироваться Сергей Швец, специальный корреспондент и ведущий в ООО ТРК "Студия 1+1"; в округе № 215 – Богдан Яременко, дипломат, глава правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел", в округе № 216 – Леся Забуранная, профессор кафедры менеджмента имени профессора Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, член Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине, эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

При поддержке партии "Слуга народа" в округе № 217 будут баллотироваться Марьяна Безуглая, руководитель программы "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Министерстве обороны Украины; в округе № 218 – Дмитрий Гурин, предприниматель, общественный деятель, занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования; в округе № 219 – Николай Тищенко, телеведущий, общественный деятель, ресторатор; в округе № 220 – Анна Бондарь, общественный деятель, заслуженный архитектор Украины; в округе № 221 – Анна Пуртова, разрабатывает концепцию электронного образования; в округе № 222 – Роман Грищук, частный предприниматель, художественный руководитель студии "Мамахохотала", вошел в список "Топ 30 украинцев до 30, которые достигли успеха в своих сферах деятельности" по версии журнала Forbes; в округе № 223 – Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), с апреля 2018 года занимается консультациями в сфере альтернативной энергетики и устойчивого развития.