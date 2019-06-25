Партия "Слуга народа" представляет своих кандидатов на выборах в Раду (событие завершено)
Политическая партия "Слуга народа" 25 июня 2019 года на пресс-конференции в УНИАН представляет кандидатов в народные депутаты Украины и поданных в ЦИК по одномандатным избирательным округам г. Киева кандидатов в народные депутаты.
Ожидается, что во время мероприятия кандидаты обнародуют основные пункты предвыборных программ и наметят стратегические приоритеты.
Онлайн-трансляцию мероприятия смотрите на УНИАН.
Как сообщал УНИАН, 20 мая 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.
21 мая после консультаций Зеленского с лидерами парламентских фракции было принято решение провести досрочные выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года.
Часть народных депутатов обжаловали это решение в Конституционном суде Украины. Однако КСУ подтвердил законность проведения внеочередных выборов 21 июля 2019 года.