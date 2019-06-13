Нацполиция с 15 июля перейдет на усиленный режим работы перед парламентскими выборами

К охране публичного порядка во время парламентских выборов планируют привлечь около 70 тысяч полицейских.

Подразделения Нацполиции с 15 по 28 июля будут нести службу в усиленном режиме в связи с внеочередными выборами в Верховную Раду.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

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"С 15 по 28 июля 2019 года личный состав органов и подразделений Национальной полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. Затем до конца июня руководители территориальных подразделений Нацполиции должны разработать расчеты личного состава, в частности – следственно-оперативных и взрывотехнических групп, и операционные планы деятельности", - говорится в сообщении.

Князев отметил, что к охране публичного порядка во время парламентских выборов планируют привлечь около 70 тысяч полицейских.

Для улучшения их знаний в сфере обеспечения конституционных прав граждан на волеизъявление во время внеочередных выборов в парламент Всеукраинская общественная организация "Гражданская сеть "ОПОРА" с 19 июня по 5 июля проведет обучение.

Напомним, досрочные выборы в парламент запланировано на воскресенье, 21 июля.