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Нацполиция с 15 июля перейдет на усиленный режим работы перед парламентскими выборами

13:51, 13 июня 2019
Выборы 2019
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С 15 июля Нацполиция перейдет на усиленный режим работы / фото facebook.com/mvs.gov.ua

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

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"С 15 по 28 июля 2019 года личный состав органов и подразделений Национальной полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. Затем до конца июня руководители территориальных подразделений Нацполиции должны разработать расчеты личного состава, в частности – следственно-оперативных и взрывотехнических групп, и операционные планы деятельности", - говорится в сообщении.

Князев отметил, что к охране публичного порядка во время парламентских выборов планируют привлечь около 70 тысяч полицейских. 

Для улучшения их знаний в сфере обеспечения конституционных прав граждан на волеизъявление во время внеочередных выборов в парламент Всеукраинская общественная организация "Гражданская сеть "ОПОРА" с 19 июня по 5 июля проведет обучение.

Напомним, досрочные выборы в парламент запланировано на воскресенье, 21 июля.

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Теги: #Нацполиция#парламентские выборы в Украине