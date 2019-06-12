69% украинцев пойдут голосовать на выборы в Раду – опрос

Всего 12% украинцев заявили о том, что не пойдут голосовать.

69% украинцев готовы принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года.

Читайте такжеПолитолог спрогнозировал, кто станет главным триумфатором выборов в ВР

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня.

Еще 15% опрошенных отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 4% - не определились.

Опрос проводился в течение 6-9 июня 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа — За життя" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%).