Зеленский назвал обжалование указа о роспуске Рады попыткой нардепов удержаться за свои кресла

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обжалование указа о роспуске Верховной Рады является попыткой народных депутатов на несколько месяцев удержаться за свои кресла, неприкосновенность и возможность обогащения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пленарного заседания Палаты Конституционного суда по рассмотрению дела о соответствии Основному Закону указа президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года.

«О соответствии духу Закона свидетельствует много факторов: граждане Украины не просто не верят Раде, рейтинг доверия - 4%, народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады», - отметил президент.

По убеждению Зеленского, «люди уверены, что обжалование этого решения - это просто попытка народных депутатов на несколько месяцев удержаться за свои кресла, за неприкосновенность, возможность обогащения».

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности указа о роспуске Верховной Рады. Представление подписали 62 народных депутата. Они просят суд открыть конституционное производство по этому представлению, признать его неотложным и рассмотреть в течение месяца, а также признать указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент неконституционным.