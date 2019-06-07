"Продолжаете пробивать дно": Зеленский "поблагодарил" Верховную Раду за работу (видео)

Владимир Зеленский отметил, что после роспуска парламента у него были сомнения, не ошибся ли он с этим решением.

Президент Владимир Зеленский "поблагодарил" депутатов Верховной Рады и отметил, что своим бездействием они лишь подтверждают правильность решения о роспуске парламента.

Об этом говорится в новом видеообращении главы государства, обнародованном на странице Администрации президента в Facebook.

"Президент должен быть объективным, поэтому когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной Раде "Огромное спасибо", - сказал он.

Зеленский отметил, что после роспуска парламента у него были сомнения, не ошибся ли он с этим решением.

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"После роспуска парламента у меня были мысли - вдруг я ошибся, может я зря их распустил, может депутаты готовы работать, принимать важные решения. Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам. Спасибо! Спасибо, что своей "плодотворной" работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой, продолжаете прогуливать и кнопкодавить, подтверждаете все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все - заслуженные. Уровень вашей поддержки был 4%. Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают. 21 июля они все это оценят. Обязательно! Поэтому сделаем их еще раз!", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.