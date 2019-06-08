Юрист предупредил об угрозе появления недееспособного Избирательного кодекса из-за гонки в ВР "за хайпом"

По мнению эксперта, с точки зрения PR депутатам действующего 8-го созыва следовало бы принять Избирательный кодекс до конца своей каденции.

Если депутаты Верховной Рады Украины начнут гнаться за "хайпом" и во время рассмотрения проекта нового Избирательного кодекса будут вносить правки на ходу – принятые законы могут оказаться недееспособными.

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Такое предупреждение сделал эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ (ЦППР), юрист Богдан Бондаренко, передает «Обозреватель».

По мнению эксперта, с точки зрения PR депутатам действующего 8-го созыва следовало бы принять Избирательный кодекс до конца своей каденции.

"Просто в чем риск: они могут погнаться за самим фактом принятия нового избирательного закона, а что там будет в середине...", – отметил он.

Бондаренко пояснил, что Избирательный кодекс – это целый сборник законов, которые регулируют не только парламентские, но и местные выборы, а также выборы президента Украины и деятельность Центральной избирательной комиссии.

"Если они начнут на бегу менять очень сложную модель Избирательного кодекса – существует вероятность, что в конце мы получим неработоспособный закон. В погоне за хайпом можно потерять больше, чем получить", – предостерег юрист.

Он обратил внимание на то, что проект Кодекса – сложный и скрупулезно составленный текст.

"Рабочая группа долго над ним работала. Насколько мне известно, комитет утвердил именно тот проект, который она подготовила. Были какие-то детали и замечания. Но если депутаты проголосуют четко за идею, которая была заложена, и не будут "выбивать" поправки на ходу – это будет более позитивно", — уверен Бондаренко.

Кроме того, по его словам, с помощью правок любая фракция при желании сможет заблокировать принятие Избирательного кодекса.

"Там около 4700 правок. Если кто-то захочет заблокировать процесс, он будет ставить каждую свою правку на голосование, то есть по 3 минуты на правке может забирать. И в принципе это не даст возможности парламенту принять новый Избирательный кодекс. Если будет другая позиция – существует вероятность, что эти поправки пройдут быстрее", – рассказал эксперт.