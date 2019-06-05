Парубий: депутаты нынешнего созыва уйдут из зала ВР "с высоко поднятой головой"

Председатель Верховной Рады подчеркивает, что парламент выполнил свои обязательства перед Украиной.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что народные депутаты нынешнего созыва парламента уйдут из зала ВР "с высоко поднятой головой".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале Верховной Рады.

Во время выступления в сессионном зале член фракции "Оппозиционный блок" Василий Нимченко напомнил, что завтра планируется переход к рассмотрению проекта Избирательного кодекса во втором чтении.

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"Если мы зайдем в сложные атмосферные явления законодательного процесса этого кодекса, то мы не будем работать до окончания нашей каденции. Мы уйдем с этого зала с еще большим позором. Потому что вы были свидетелями языкового закона, бросили на рассмотрение перед выборами, чтобы завоевать дивиденды. Это недопустимо в нашем государстве, тем более, в это время, когда такие сложные условия, когда гибнут наши бойцы, когда социальный спектр и социальный срез положения граждан заведен в тупик", - сказал Нимченко.

На это Парубий заявил, что завтра действительно планируется переход парламента к рассмотрению проекта Избирательного кодекса. Он заметил, что этот законопроект - обязанность ныншнего созыва парламента.

По словам Парубия, он считает фундаментальными решениями парламента принятые законы о языке, об образовании и церковные законы, о декоммунизации и другие решения.

"Мы уйдем из этого зала с высоко поднятой головой. Потому что нам есть что сказать украинцам. Это вы уйдете из этого зала и из украинской истории с позором", - отметил Парубий и добавил, что парламент выполнил свои обязательства перед Украиной, а Избирательный кодекс и открытые избирательные списки - одни из заключительных больших обязательств.

Председатель ВР выразил уверенность, что Избирательный кодекс будет принят на текущей сессии.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Парубий поручил профильному комитету ВР немедленно подготовить для рассмотрения во втором чтении проект Избирательного кодекса, принятого в первом чтении 7 ноября 2017 года.

Законопроектом предлагается ввести на парламентских выборах систему региональных открытых списков - в каждом из 27 избирательных регионов партии подают свои списки, а избиратель голосует за одну из этих партий и по желанию - за кого-то из кандидатов, которого партия предложила в этом региональном списке. Также предлагается установить четырехпроцентный избирательный барьер.

Ко второму чтению в проект Избирательного кодекса было подано около 4,5 тыс. поправок.