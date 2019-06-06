Из-за действий Юрия Бойко оппозиционные силы могут не попасть в парламент - СМИ

7 июня в Киеве должен пройти съезд политической партии «Оппозиционная платформа «За життя»

Судебные разбирательства в отношении политической деятельности Юрия Бойко продолжаются. Решением Киевского окружного административного суда был установлен запрет внесения каких-либо изменений в политической партии «Оппозиционный блок», а также изменений в составе ее учредителей.

Затем последовала апелляция на данное решение. Но 3 июня в суд поступило новое исковое заявление от члена «Оппозиционного блока», одессита Виктора Сергеевича Слободенюка. И суд опять принял решение о запрете каких-либо изменений в ПП «Оппозиционный блок» соучредителем которого до сих пор является Юрий Бойко, пишет znaj.ua.

Завтра, 7 июня 2019 г., в Киеве должен пройти съезд политической партии «Оппозиционная платформа «За життя», на котором состоится выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины от данной политсилы. Список возглавит один из лидеров платформы Юрий Бойко. Однако накануне стало известно, что Юрий Бойко юридически не может быть кандидатом в нардепы от партии «Оппозиционная платформа «За життя», поскольку до сих пор числится в списке учредителей политикой партии «Оппозиционный блок».

Действия Юрия Бойко ставят под сомнения не только его дальнейшую политическую карьеру, но и возможность присутствия партий «Оппозиционная платформа «За життя» и «Оппозиционный блок» в Верховной Раде.

Напомним, в декабре 2018 года между лидерами партии «Оппозиционный блок» Юрием Бойко и Борисом Колесником возник конфликт по вопросу стратегического позиционирования партии в политической жизни Украины. В результате конфликта произошел раскол в партии. А народный депутат Украины Сергей Ларин обратился с иском в Киевский окружной административный суд в отношении действий Министерства юстиции. В результате суд принял решение о запрете внесения каких-либо изменений в политической партии «Оппозиционный блок», а также изменений в составе ее учредителей. Фактически, данным решением Юрий Бойко будучи лидером нового политического объединения «Оппозиционная платформа «За життя», оставался в числе учредителей «Оппозиционного блока».

В соответствии со статьей 6 Закона Украины «О политических партиях Украины», гражданин Украины может находиться одновременно лишь в одной политической партии. А ст. 53 «Закона о выборах» четко предусматривает невозможность избрания кандидатом от политической силы члена другой политической партии. Следует отметить, что судебные разбирательства в отношении членства Юрия Бойко в политических силах «Оппозиционная платформа «За життя» и «Оппозиционный блок» до сих пор продолжаются.

Соответственно Юрий Бойко не может быть кандидатом в народные депутаты Украины от партии «Оппозиционная платформа «За життя». Именно поэтому на предыдущих президентских выборах Юрий Бойко был зарегистрирован как независимый кандидат.

В случае же завтрашнего выдвижения Юрия Бойко в кандидатом в народные депутаты Украины от «Оппозиционная платформа «За життя», политическая сила будет лишена возможности участия в выборах. Под вопросом становится и участие «Оппозиционного блока» в предстоящих парламентских выборах.