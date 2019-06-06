В КИУ рассказали о "полной вакханалии": потенциальные кандидаты в нардепы массово "покупают" голоса

В КИУ объяснили, что эти факты не считаются подкупом до того времени, пока политическая партия или политик не зарегистрированы субъектами избирательного процесса.

Накануне парламентских выборов в Украине начали фиксировать массовую раздачу товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты.

Однако сейчас это не является нарушением действующего законодательства, пояснил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает «Обозреватель».

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Кошель пояснил, что эти факты не считаются подкупом до того времени, пока политическая партия или политик не зарегистрированы субъектами избирательного процесса – то есть не подали документы и не получили подтверждение от Центральной избирательной комиссии.

"Что бы сейчас не делали политики и партии: подкупали, раздавали конверты с деньгами, раздавали льготы, услуги — это не нарушение действующего законодательства", – подчеркнул он.

"То, что происходит сейчас, можно назвать полной вакханалией. Иногда это напоминает такие мини-супермаркеты: политики массово раздаривают родителям, детям и целевым группам пакеты, наборы, доплаты и прочее", – отметил эксперт.

В связи с этим Кошель удивился позиции МВД, которое открыло уголовное производство по факту раздачи мешков с сахаром в Луганской области.

"Можно открывать сотни, тысячи таких производств. Но это бесперспективные дела, пока политики не будут зарегистрированы как субъекты избирательного процесса", — сказал он.

Глава КИУ напомнил, что сейчас в Верховной Раде 199 депутатов-мажоритарщиков:

"Около половины из них – достаточно состоятельные люди, которые занимаются благотворительностью, псевдоблаготворительностью, политической благотворительностью... Часто эти факты можно расценивать как факты банальной покупки голосов".

По его мнению, даже если депутаты Рады текущего созыва примут новый Избирательный кодекс с открытыми списками и без мажоритарки, его нормы будут применены уже в следующих избирательных кампаниях.

"Я на 100% уверен, что если кодекс будет принят, то вступление в силу будет отсрочено до конца 2020 года. То есть он не будет касаться парламентских выборов этого года. Что вполне естественно, потому что провести выборы по такой сложной системе, приняв закон перед стартом избирательной кампании — практически невозможно", – констатировал Кошель.