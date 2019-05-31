Выдача сахара на Луганщине не является подкупом избирателей - юрист

Согласно закону, стоимость подарка не должна превышать 3% от минимальной заработной платы.

Законодательство позволяет кандидатам в народные депутаты делать подарки избирателям, если их стоимость не превышает 125 гривен.

Об этом сообщил юрист Богдан Горбань, комментируя информацию СМИ о возможном подкупе избирателей Луганщины от имени нардепа Сергея Шахова.

Согласно закону, стоимость подарка не должна превышать 3% от минимальной заработной платы. «Если бы граничная сумма не была бы установлена, раздача информационных буклетов или газет также считалась бы подкупом. Стоимость 5 килограмм сахара составляет не более 75 гривен. Поэтому его раздача «подкупом» избирателей быть не может», — отметил эксперт.

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Кроме того, по его словам, считать благотворительную помощь подкупом некорректно, хотя бы потому что, процесс регистрации кандидатов еще продолжается: «На пакетах с сахаром указаны имена людей, но в каком они статусе неизвестно. Никто из них не зарегистрирован в качестве кандидатов в народные депутаты, и пойдут ли они вообще на выборы также неизвестно».

Вместе с тем юрист подчеркнул, что полиция обязана проверять любые заявления граждан, однако факт такой проверки не означает, что нарушение имело место быть. «Гуманитарную помощь нуждающимся жителям Луганщины оказывает благотворительный фонд. Никто не берет с людей обязательств прийти на выборы, проголосовать за кандидата или что-то в этом роде. С уверенностью могу сказать, что нарушений действующего законодательства в этом случае не происходит», — подытожил Богдан Горбань.