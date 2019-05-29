До 3 тысяч гривень за секунду: сколько будет стоить партиям реклама на ТВ

Дороже всего из телеканалов реклама обойдется на "Интере" – 2 897 гривень.

Политическим партиям придется заплатить от 1,2 гривни за секунду до 2 897 гривень за секунду телерекламы во время избирательной кампании в Верховную Раду.

Об этом сообщил гражданское движение ЧЕСНО, проанализировав расценки на ТВ.

Так, перед президентскими выборами самой дорогой была реклама на ТРК Украина: за секунду в прайм-тайме нужно было выложить до 5 658 гривень, сейчас цена снижена до 2 829 гривень.

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Дороже всего из каналов реклама обойдется на "Интере" – 2 897 гривень за секунду между 19:00 и 20:00. Самая дешевая политреклама – за 518 гривен между 6:00 и 7:00. На остальных телеканалах группы "Интер" стоимость рекламы даже ниже самой дешевой на "Интере". На "НТН" за секунду в вечернем прайме просят 518 гривень.

На телеканале "1+1" секунда политической рекламы в ночное время стоит не менее 900 гривень, в прайм-тайм - до 2 250 гривень. В период президентской гонки расценки на канале были меньшими. Тогда ее минимальная стоимость составляла 320 гривень, а максимальная – 1 050 гривень.

Среди информационных телеканалов максимальная стоимость секунды рекламы во время парламентской кампании будет на лояльном к экс-президенту Петру Порошенко канале "Прямой" – 700 гривень, а минимальная – 500 гривень.

На "5 канале", который принадлежит Порошенко, секунда в вечернем прайме максимально стоит 277,16 гривни, а минимально – 88,72 гривни.

Одни из самых низких цен на политическую рекламу на Общественном. Во время президентской кампании реклама на "UA: Перший" стоила не больше 70 гривень за секунду, теперь цена опустилась до 63,56 гривни.

Напомним, 24 мая в Украине официально стартовала избирательная кампания в Верховную Раду.