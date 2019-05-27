В НФ призвали судей КС не допустить давления на себя при рассмотрении конституционности указа о роспуске Рады

Фракция "Народный фронт" обращается к судьям Конституционного суда при рассмотрении депутатского представления о неконституционности роспуска парламента руководствоваться исключительно Конституцией Украины и не допустить давления на судей.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время выступления на согласительном совете.

"Указ президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее", - отметил он.

"Мы призываем судей Конституционного суда не допустить давления на себя. Это уже было в истории Украины, когда КС изменил Конституцию Украины без воли парламента и народа. Это решение стало предвестником Революции достоинства, ибо надругательство над Конституцией привело к единоличному захвату власти Януковичем. И люди вышли против произвола диктатуры коррупции и за свою свободу", - отметил Максим Бурбак.

Он напомнил, что на прошлой неделе фракция обратилась в Конституционный суд с представлением о признании таким, что не отвечает Конституции Украины, указа президента Украины Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных выборов.

"Именно Конституционный суд становится гарантом Конституции. Уважаемые судьи Конституционного суда, на вас ответственность. Страна ждет решения. Каким оно будет? Или оно отбросит Украину в душные времена Януковича, в правовое бесчинство и издевательство над законом, станет утверждением демократии и законности в Украине? Мы верим в решение честное, ответственное, справедливое, взвешенное, с безукоризненным соблюдением норм Основного закона", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он отметил, что юридический факт - распад коалиции был зафиксирован 17 мая, после заявления фракции "Народный фронт" и оглашением соответствующего заявления с трибуны Верховной Рады.

"Именно поэтому мы настаиваем, что указ о роспуске является грубым нарушением Конституции. Обращаемся в Конституционный суд с призывом безотлагательно рассмотреть наше представление в срок до 30 дней. Указ президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее", - подчеркнул Максим Бурбак, добавив, что решение КС должно основываться на принципе верховенства права, а не верховенства политического рейтинга.

"Досрочные выборы не имеют юридических оснований в понимании законодательства Украины. Это наша юридическая оценка", - резюмировал Максим Бурбак.