ЦИК получила оригиналы протоколов со 152 избирательных округов

Сегодня на заседании Центризбирком принял на проработку протоколы с мокрыми печатями от 75 окружных комиссий.

Центральная избирательная комиссия приняла на проработку протоколы с мокрыми печатями от 152 окружных избирательных комиссий.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании для дальнейшей обработки ЦИК приняла оригиналы протоколов с результатами голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 15, 16, 17, 18 (Винницкая область), № 19, 23 (Волынская область), № 25, 26 , 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, (Днепропетровская область), № 46, 50, 59, 60 (Донецкая область), № 62, 64, 65 (Житомирская область), № 69, 70, 73 (Закарпатская область), № 75, 77, 81 (Запорожская область), № 84, 85, 86, 87 (Ивано-Франковская область), № 90, 93, 94 (Киевская область), № 102 ( Кировоградская область), № 106, 107, 114 (Луганская область), № 116, 124 (Львовская область), № 127, 131, 132 (Николаевская область), № 135, 139, 140, 142 (Одесская область), № 144, 145, 147, 150, 151 (Полтавская область ), № 155 (Ривненская область), № 158, 159, 160, 161, 162 (Сумская область), № 165, 167 (Тернопольская область), № 183, 184 (Херсонская область), № 188 (Хмельницкая область), № 195 (Черкасская область), № 201, 202, 204 (Черновицкая область), № 205, 206, 207, 208, 209 (Черниговская область).

Таким образом, на 14.15 24 апреля ЦИК принял протоколы с результатами повторного голосования от ОИК 152 территориальных избирательных округов.

В заседании Центризбиркома объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.