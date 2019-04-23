Судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко

Истец утверждает, что президент вопреки требованиям закона не издал указ о его назначении на должность судьи.

Судья Окружного административного суда города Киева подал иск к президенту Украины Петру Порошенко о признании бездействия главы государства, обязательстве издать указ о назначении судьи на должность и взыскании материального ущерба.

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Как сообщается на сайте Окружного админсуда Киева, дело будет слушаться Кассационным административным судом Верховного Суда.

«Истец обосновал свою позицию тем, что Президентом Украины в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», не издан Указ о его назначении на должность судьи, что лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.

По результатам обработки 99% электронных протоколов, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 516 тыс. 124), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 515 тыс. 132). Недействительными признаны 2,31% бюллетеней.